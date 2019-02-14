В Бразилии прекращена работа трёх нелегальных IPTV платформ, уличённых в пиратском распространении телевизионного контента испанской Ла Лиги. Потоковые платформы незаконно предлагали возможность просмотра матчей Ла Лиги, их аудитория составляла более 8 000 подписчиков, генерировавших более 1.5 миллиона заходов в месяц.

Заручившись поддержкой юридической компании LtaHub – своих партнёров в Бразилии – Ла Лига обратилась к платформам с предупреждением касательно их нелегальной деятельности, пригрозив предпринять соответствующие меры в случае продолжения такой активности. Согласно информации от Ла Лиги, операторы трёх платформ обязались впредь более не нарушать нормы закона и сотрудничать с Ла Лигой и LtaHub в вопросах выявления подобных нелегальных платформ.

В последнее время в Ла Лиге активизировали усилия, направленные на борьбу с пиратством в Бразилии, где недавно она помогла закрыть четыре популярных пиратских ресурса с потоковым контентом, генерировавших в общей сложности более 43 миллионов визитов в месяц.

«Являясь неотъемлемой частью индустрии развлечений, Ла Лига делает всё от неё зависящее для того, чтобы положить конец этому позорному явлению, оказывающему негативное влияние не только на сферу футбола, но и на тысячи людей, работающих в сфере развлечений по всему миру, – говорит директор аудиовизуального департамента в Ла Лиге Мельсиор Солар. – Аудиовизуальное пиратство является преступлением, которое ставит под угрозу будущее игры, лиги и спорта в целом. Более того, страдают многие люди по всему миру, которые прямо или косвенно связаны с индустрией. Поэтому мы твёрдо намерены продолжать борьбу с пиратством».

На протяжении последних пяти лет Ла Лига делала значительные инвестиции в проекты, помогающие ей защитить свои права интеллектуальной собственности, и добилась закрытия 17 пиратских сайтов в Испании.

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