Корейский техногигант Samsung запатентовал телевизор Smart Mirror TV. Особенностью новинки является то, что в выключенном состоянии поверхность дисплея становится полностью зеркальной, пишет Ixbt.com.

Сообщается, что данная модель стала логическим продолжением линейки устройств Samsung The Frame, которые при выключении имитировали картины.

Разработка Samsung имеет нестандартный внешний вид. Отмечается, что панель телевизора по форме приближена к квадрату и, вероятно, имеет соотношение сторон 4:3. Кроме того, рамки устройства заужены, а углы округлены.

Предположительно, модель будет сенсорной. Однако подтверждений этой информации, как и даты анонса и выхода, пока нет.

Напомним, недавно Samsung анонсировал стоимость линейки 8K QLED-телевизоров. Цены варьируются в зависимости от диагонали устройства — от 5 тыс. долл. и выше.

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