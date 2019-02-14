В России при участии Федерации баскетбола запустили новый спортивный телеканал. «Мир баскетбола» уже начал вещание в тестовом режиме, пишет Спорт Экспресс.

Новый телеканал будет доступен в сетях операторов кабельного и спутникового вещания. Его контент специализирован на баскетбольной тематике и представлен программами, транслирующими записи исторических и текущих соревнований, документалками и различными развлекательными шоу.

На данный момент «Мир баскетбола» могут смотреть россияне, имеющие доступ к «НТВ плюс» и «МТС ТВ». По словам представителей канала, на данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве со всеми крупными ТВ-операторами страны.

Напомним, недавно свой собственный футбольный телеканал запустил видеосервис MEGOGO.

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