Евросоюз согласовал реформу модернизации защиты авторского права в современной интернет-среде. Нововведение предусматривает расширение куга прав европейских издателей, чьи материалы используются новостными агрегаторами вроде Google. Об этом пишет DW.

Согласно данным, СМИ получат вознаграждение, если их материалы будут использованы агрегаторами или социальными сетями.

Отдельный пункт касается защиты авторских прав создателей развлекательно-творческого контента. Реформа подразумевает денежные выплаты авторам песен и видеороликов в случае, если их материалы транслируются на онлайн-порталах. Отмечается, что в первую очередь это правило будет касаться видеоплатформы YouTube.

Однако для окончательного утверждения реформы необходимо соглашение представителей всех стран Евросоюза и членов Европарламента.

Напомним, недавно Ассоциация кинематографистов подвела итоги мировой борьбы с нарушением авторского права в интернете. За последние несколько лет в мире было ликвидировано около 4000 пиратских сайтов на территории 31 страны мира.

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