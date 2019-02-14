В китайской провинции Хубэй скоростные шоссе планируют покрыть сетью пятого поколения. Оператор связи China Mobile Hubei Company Limited (China Mobile) взял на себя постройку базовых станций 5G в регионе, пишет Techtoday.

Сообщается, что с помощью сети пятого поколения планируют реализовать «умный хайвей» для беспилотных автомобилей – систему дорог с поддержкой централизованных транспортных сервисов.

Согласно данным, инженеры China Mobile уже установили 31 станцию 5G. В течение года планируют разместить еще 2000 таких передатчиков.

Напомним, ранее в Китае была успешно проведена первая тестовая передача VR-контента в сети 5G.

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