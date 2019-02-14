Airbus и JSAT подписали соглашение о создании третьего узла лазерной связи SpaceDataHighway

SpaceDataHighway – это первая в мире сеть в небе, не уступающая по своим параметрам оптико-волоконным сетям. Она включает в себя систему геостационарных спутников, «висящих» в фиксированных точках над сетью наземных станций. Первый спутник — EDRS-A – уже в космосе.

Компания Airbus и японский оператор спутников связи SKY Perfect JSAT подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации процесса разработки проекта узла EDRS-D. Этот третий узел связи, входящий в систему SpaceDataHighway, должен быть создан в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2025 года. Запуск узла EDRS-D обеспечит значительное увеличение пропускной способности системы и существенное расширение зоны покрытия сигнала.

Данное соглашение предусматривает совместное финансирование работ по проектированию и созданию полезного модуля спутника, а также всей системы в целом, а кроме того – рекламу и продвижение услуг SpaceDataHighway компанией SKY Perfect JSAT в Японии. Благодаря этому соглашению общая сумма инвестиций в развитие сети SpaceDataHighway составить примерно 15 миллионов евро.

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Будущий полезный модуль EDRS-D будет состоять из трёх терминалов лазерной связи нового поколения (LCT), обеспечивающих возможность одновременной связи с несколькими спутниками, а также летательными аппаратами и беспилотниками. Данные лазерные терминалы будут иметь более широкую пропускную полосу, обладать возможностью двунаправленной и совместимой связи с японскими лазерными терминалами. Таким образом, будет обеспечиваться большая дальность связи между землёй и геостационарными спутниками SpaceDataHighway на расстоянии до 75 000 км. Это позволит передавать данные на другую сторону планеты практически в режиме реального времени.

SpaceDataHighway – это первая в мире «оптико-волоконная сеть в небе», построенная на основе передовых лазерных технологий. Это уникальная система геостационарных спутников, постоянно «висящих» над сетью наземных станций, причем первый такой спутник – EDRS-A – уже находится в космосе. Ежедневно система сможет передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников слежения, беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов на скорости в 1.8 Гбит/сек.

Спутники-ретрансляторы сконструированы таким образом, чтобы быть «привязанными» к низкоорбитальным спутникам наблюдения за Землёй через лазерные каналы связи, собирая от них данные, полученные в процессе перемещения на расстояния в тысячи километров вдоль земной поверхности для сканирования суши и океанов. Получив эти данные, система SpaceDataHighway немедленно отправляет их на Землю из более высокой точки на геостационарной орбите, выполняющей функции узла-ретранслятора. Такой процесс позволяет спутникам слежения непрерывно передавать собранную информацию на Землю, без необходимости ожидания времени прохождения над «своей» наземной станцией. Таким образом сбор и передача данных проходят намного быстрее.

С конца 2016 года система SpaceDataHighway ежедневно передаёт изображения Земли, полученные четырьмя спутниками наблюдения Sentinel, работающими в рамках программы Copernicus. Система позволила примерно на 50% увеличить объём данных, передаваемых на Европу со спутника Sentinel-1, а также сократила с 10 до 5 дней время, необходимое для полной корректировки спутниковой карты Земли при помощи данных, собираемых спутником Sentinel-2.

Проект SpaceDataHighway является результатом партнёрства частного и государственного сектора – Европейского космического агентства (ESA) и компании Airbus. Разработка и создание лазерных терминалов для проекта осуществлялись компанией Tesat-Spacecom и космическим агентством Германии DLR German Space Administration. EDRS-A – первый спутник-ретранслятор системы SpaceDataHighway, запущенный в космос в январе 2016, обеспечивает покрытие своим сигналом территорий от восточного побережья Америки до Индии. Второй спутник должен быть запущен в середине 2019 года. Он увеличит вдвое ёмкость системы, расширив покрытие и увеличив надёжность.

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