Сегодня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании принял решение о внесении изменений в спутниковую лицензию телеканала «112 Украина». О об этом Mediasat сообщили в пресс-службе вещателя.

Изменение, внесённое в лицензию, предполагает вещание телеканала «112 Украина» с двух космических аппаратов — Astra 4A (4,8 гр.в.д.) и Amos 3 (4 гр.з.д.). Отметим, что со спутника Astra 4A приём телеканала был возможен и ранее в пакете «Зеонбуд», однако для этого необходим спутниковый приёмник с поддержкой Multistream. Теперь же приём будет возможен на бытовые ресиверы.

«112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, который начал вещание в ноябре 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 и через спутники связи компаний SES и Spacecom. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер — Артем Марчевский. Генеральный директор — Егор Бенкендорф.

Параметры спутникового вещания «112 Украина» со спутника Astra 4A (4,8 гр.в.д.): Частота: 12284 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 27500 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S/QPSK/MPEG-2 Параметры спутникового вещания «112 Украина» со спутника Amos 3 (4 гр.з.д.): Частота: 11139 МГц

Поляризация: горизонтальная (H)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

Напомним, в прошлом месяце телеканал NEWSONE начал полноценное спутниковое вещание в HD-качестве.

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