13 февраля – Всемирный день радио

Сегодня, 13 февраля, Украина, как и весь мир, отмечает Всемирный день радио, призванный подчеркнуть роль радио как средства информирования и улучшения жизни широких масс людей. В этом году празднование проходит под лозунгом «Диалог, толерантность и мир».

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля в ознаменование огромной роли радио как средства массовой информации, обладающего самой большой аудиторией в мире. Радио также по праву считается мощным и относительно недорогим средством связи.

Радио идеально подходит для охвата отдалённых сообществ и уязвимых категорий населения: неграмотных, бедных, инвалидов, женщин и молодёжи, давая им платформу для участия в публичных дебатах, независимо от их уровня образования.

Кроме того радио играет важную и особую роль в обеспечении экстренной связи во время стихийных бедствий и катастроф.

Следует также отметить то, как меняется радио, которое сейчас, в период конвергенции медиа, обретает новые технологические формы – такие, как широкополосный интернет и мобильная связь.

При этом радио остаётся наиболее динамичной, реактивной и привлекательной средой, способной адаптироваться к реалиям 21-го века и открывать новые способы для взаимодействия и участия.

В эпоху, когда социальные платформы и фрагментация аудитории размещают нас в отдельные «медиа-пузыри» единомышленников, радио обладает уникальными возможностями для объединения сообществ и развития позитивного диалога для перемен.

Прислушиваясь к мнению аудитории и отвечая на её запросы, радио способствует развитию разнообразия взглядов на мир и голосов, помогающих решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

2019 год определённо является годом радио. И вот почему:

Ежедневный охват радио в Европе составляет более 70% населения.

86% потребителей по всему миру слушает музыку в эфире радиостанций.

Любители слушать подкасты делают это в среднем по часу и 55 минут в день.

60% слушателей подкастов покупают что-либо из того, что рекламируется в подкастах.

Количество смарт-колонок в американских домохозяйствах выросло за год на 78%.

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