Vodafone запускает услугу для любителей онлайн-приложений. Подключив Online PASS, контрактные клиенты оператора получат безлимитный доступ к одному или нескольким мессенджерам и соцсетям на свой выбор. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно данным, безлим на такие приложения как Viber, Whatsapp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest и SnapChat обойдется абонентам в 15 гривен в месяц. Insta PASS для доступа к Instagram можно подключить за 25 грн/мес, а Video Pass для YouTube – за 30 грн/мес.

Отмечается, что нововведение будет доступно пользователям тарифов Red S/M/L и LIGHT.

Напомним, ранее Vodafone сообщал о готовности начать тестирование услуги переноса номера.

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