Компании Turkcell и Affirmed Networks – провайдер виртуальных мобильных сетей – запустили одну из наибольших виртуальных мобильных сетей, охватывающую Европу, Ближний Восток и Африку.

В настоящее время сеть поддерживает более 35 миллионов абонентов мобильного широкополосного интернета, а также способна обеспечивать передачу в регионе трафика общим объёмом в 1.8 Тбит/сек.

«Компания Turkcell сумела достичь невероятно высокого уровня в индустрии, и мы гордимся тем фактом, что оставались и остаёмся их надёжными партнёрами на всех стадиях столь грандиозной трансформации, – заявил председатель правления и исполнительный директор Affirmed Networks Хасан Ахмед. – Ключом к успеху данной инициативы стали многие факторы. Изначально у Turkcell было чёткое видение и чётко поставленные цели виртуализации мобильной сети. Мы объединили наши опытные команды, их знания и опыт, полученный в процессе реализации проектов, которые мы создавали совместно с ведущими операторами мира, что позволило нам достаточно быстро реализовать проект запуска данной сети».

Данная новость не стала сюрпризом: ещё в феврале 2018 года в Turkcell выбрали компанию Affirmed Networks в качестве провайдера инфраструктуры виртуальной сети, которая была необходима для реализации проекта по трансформации сети оператора с целью оптимизации затрат и стимулирования роста прибылей. В рамках данного партнёрства компания Affirmed Networks предоставила компании Turkcell виртуальное решение GiLAN, а также облако Unified Telco Cloud. Помимо этого, Affirmed Networks предоставляет компании Turkcell решение по оптимизации данных, являющееся одной из последних её разработок в области виртуализации сетевых функций (NFV).

В Turkcell выбрали платформу Red Hat OpenStack Platform в качестве облачного фундамента для своего облака Unified Telco Cloud, которое помогла спроектировать Red Hat, обучив попутно команду сети. Она использует операторскую дистрибуцию открытого исходника от компании Red Hat, масштабируемую инфраструктурную конструкцию для построения гибридных облаков, поддерживающую работу с хранилищем Red Hat Ceph Storage – открытой программной технологией, разработанной для хранения объектов и облачной инфраструктуры.

«Мы изначально остановили свой выбор на Affirmed Networks, исходя из их опыта в сфере инновационных технологий для трансформации и виртуализации сетей и результатов их работы с ведущими операторами мира, – говорит технический директор Turkcell Гедиз Сезгин. – На протяжении всего процесса реализации проекта мы неоднократно убеждались в правильности нашего выбора, поскольку нас постоянно радовала та скорость, с которой мы могли переходить от тестирования к запуску; процесс виртуализации важнейших служь, необходимых для успешной реализации проекта, занял у нас всего четыре месяца».

Результатом стратегического партнёрства между двумя компаниями и виртуальной сетью стало множество различных преимуществ для пользователей, среди которых возможность ускоренного вывода на рынок новых услуг, а также существенное сокращение капитальных затрат. Affirmed Networks продолжит оказывать свою поддержку компании Turkcell, ежедневно наблюдая за её работой на протяжении ближайших трёх-пяти лет.

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