Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации выдала одесскому провайдеру TENET копию лицензии lifecell. Таким образом оператор связи заключил партнерство уже с пятой телеком-компанией, сообщает Лига.Tech.

Согласно данным, ранее lifecell уже выдал копии своей лицензии провайдерам Ланет, Vega и Воля, а также холдингу Триолан. Оператор заключает договоренности с фиксированными операторами, чтобы предлагать абонентам комплексные услуги.

Напомним, в 2017 году провайдер TENET запустил бесплатный Wi-Fi в Одессе и ряде городов области.

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