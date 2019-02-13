В Африке продемонстрировали систему спутникового ТВ с питанием от солнечных батарей

Компания Azuri Technologies представила новую 32-юдймовую систему приёма спутникового телевидения с питанием от солнечных батарей, которая была разработана специально для жителей неэлектрифицированных районов Африки.

В портфеле предложений компании уже имеется 24-дюймовый спутниковый комплект на солнечных батареях, а в 2016 году компания запустила услугу «плати по ходу», которая позволяет интегрировать в телевизор на солнечных батареях доступный по цене пакет каналов для домохозяйств, лишённых доступа к источникам электроэнергии.

32-дюймовая телевизионная система Azuri укомплектована четырьмя светодиодными лампами, зарядкой мобильного телефона, перезаряжаемым фонариком и радио. Пользователям доступен пакет из более 60 спутниковых телеканалов, а также больше 20 радиоканалов. Для обеспечения гарантии долговечности и работы в условиях сельской местности, телевизор оснащен технологией Azuri ToughScreen, разработанной для защиты от случайных повреждений при нормальной эксплуатации в домашних условиях.

32-дюймовый комплект AzuriTV изначально будет предложен жителем Кении на условиях аренды в размере 129 кенийских шиллингов в день (≈ 35 грн/день). До конца года компания планирует выпустить новый комплект также на рынках других стран Африки, лежащих к югу от Сахары.

В Кении насчитывается примерно 10 миллионов домохозяйств, при этом телевизор имеется в наличии лишь примерно в 3.9 миллиона. Генеральный директор компании Azuri Саймон Бренсфилд-Гарт указал на три причины, которые мешают жителям неэлектрифицированных сельских районов смотреть телевизор: отсутствие источника питания, отсутствие возможности приёма сигнала, высокая цена оборудования и его настройки. В AzuriTV решают все три проблемы, предоставив доступ к недорогим пакетам телепрограмм.

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