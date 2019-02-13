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В Африке продемонстрировали систему спутникового ТВ с питанием от солнечных батарей

Борис Скуратовский
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Azuri Technologies
Фото: Energy Siren

Компания Azuri Technologies представила новую 32-юдймовую систему приёма спутникового телевидения с питанием от солнечных батарей, которая была разработана специально для жителей неэлектрифицированных районов Африки.

В портфеле предложений компании уже имеется 24-дюймовый спутниковый комплект на солнечных батареях, а в 2016 году компания запустила услугу «плати по ходу», которая позволяет интегрировать в телевизор на солнечных батареях доступный по цене пакет каналов для домохозяйств, лишённых доступа к источникам электроэнергии.

32-дюймовая телевизионная система Azuri укомплектована четырьмя светодиодными лампами, зарядкой мобильного телефона, перезаряжаемым фонариком и радио. Пользователям доступен пакет из более 60 спутниковых телеканалов, а также больше 20 радиоканалов. Для обеспечения гарантии долговечности и работы в условиях сельской местности, телевизор оснащен технологией Azuri ToughScreen, разработанной для защиты от случайных повреждений при нормальной эксплуатации в домашних условиях.

32-дюймовый комплект AzuriTV изначально будет предложен жителем Кении на условиях аренды в размере 129 кенийских шиллингов в день (≈ 35 грн/день). До конца года компания планирует выпустить новый комплект также на рынках других стран Африки, лежащих к югу от Сахары.

Azuri Technologies
Фото: Energy Siren

В Кении насчитывается примерно 10 миллионов домохозяйств, при этом телевизор имеется в наличии лишь примерно в 3.9 миллиона. Генеральный директор компании Azuri Саймон Бренсфилд-Гарт указал на три причины, которые мешают жителям неэлектрифицированных сельских районов смотреть телевизор: отсутствие источника питания, отсутствие возможности приёма сигнала, высокая цена оборудования и его настройки. В AzuriTV решают все три проблемы, предоставив доступ к недорогим пакетам телепрограмм.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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