По данным «ТМТ Консалтинг», на сегодня в России более 33 миллионов пользователей имеют доступ к широкополосному доступу. Таким образом, за прошедший год абонентская база ШПД выросла на 2,1%, пишет Телеспутник.

«На конец 2018 года количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в сегменте частных лиц в России достигло 33,2 млн (на 2,1% больше, чем год назад), проникновение превысило 60%. Объем рынка составил 135,6 млрд руб. — на 3,2% больше, чем в 2017-ом», — сказано в сообщении.

Также изменения коснулись средней месячной выручки в расчете на одного абонента (ARPU), за прошлый год она выросла на 1 рубль до 344 рублей.

Отмечается, что передовиком по увеличению клиентской базы в России является оператор «ЭР-Телеком». За год число его пользователей выросло на 323 тысячи, что в процентном эквиваленте подняло показатели компании на 9,2%. Также в пятерку лидеров по приросту вошли МТС, «ВымпелКом», ТТК и «Ростелеком».

Напомним, в интервью Mediasat руководитель направления широкополосной передачи данных Киевстар Максимом Купко рассказал, что в Украине один из самых низких ARPU абонентов ШПД среди стран мира.

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