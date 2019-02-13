Нацсовет выдаст компании Рината Ахметова лицензию провайдера

Компания «Фарлеп-Инвест», которая входит в телекоммуникационную группу Vega Рината Ахметова, получит лицензию провайдера программной услуги. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе заседания на прошлой неделе, 7 февраля. Протокол находится на сайте регулятора.

Согласно документу, «Фарлеп-Инвест» получит разрешение на предоставление программных услуг сроком на 10 лет. Распространять свои программы провайдер будет по технологии MMDS в частотной полосе 2,5 – 2,7 ГГц.

Территория приема услуг оператора охватит Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую и Черновицкую область, а также города Киев, Борисполь и Краматорск. Максимальное количество каналов, которые может транслировать «Фарлеп-Инвест» в конкретном регионе, варьируется от 25 до 43.

В приложении к решению Нацсовета прописано, что наибольшее допустимое количество зарубежных программ разрешено в Киеве и Борисполе – три канала из 43 заявленных в общей программной услуге. При этом минимальная доля национального продукта в эфире должна составлять 93%. Что касается других регионов, для них планка выше. К примеру, в Черновицкой области провайдеру необходимо включить в эфир 100% украинских программ.

По данным ресурса МедиаНяня, выделение лицензии для «Фарлеп-Инвест» прошло не без спорных вопросов. Член Нацсовета, ответственный за исполнение данного решения, Олег Черныш выразил свое беспокойство касательно предоставляемой провайдеру полосы частот. Он опасается повторения давней истории, когда компания «ММДС Украина» продала выделенные ей частоты операторам 4G. В свою очередь представители «Фарлеп-Инвест» заверили, что свои ресурсы никому продавать не намерены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.