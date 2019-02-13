Статистика, приведенная Институтом исследований интернета, выделила основные тренды среди интернет-ресурсов для детской аудитории. Согласно данным, наибольшей популярностью у детей и подростков пользуются видеоплатформы. Об этом пишет Telecom Daily.

Сообщается, что более 70% аудитории сервиса Like.video представляют пользователи младше 18 лет. Другая популярная платформа – Tiktok – насчитывает около 40% малолетних юзеров. Исследования показали, что гостями популярных среди младшего поколения ресурсов являются не только дети и подростки, но и родители.

Отмечается, что со временем активные юзеры «молодеют». Данные показывают, что на сегодня дети начинают пользоваться интернетом уже в возрасте 4-5 лет, а к семи годам почти половина из них уже имеет собственный смартфон.

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