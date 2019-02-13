Согласно опросу Transaction Network Services, большинство жителей Америки довольны мобильной связью 4G. Однако значительная часть населения высказывает интерес к сетям пятого поколения и надеется в скором будущем перейти использование новых технологий. Об этом пишет Ixbt.com.

Сообщается, что двое из трех американцев хотели бы перейти на 5G, 83% опрошенных возрастом от 18 до 34 изъявили такое желание. В то же время 75% опрошенных подтвердили, что нынешняя мобильная сеть полностью удовлетворяет их запросы.

Основной причиной растущего интереса американского населения к сети пятого поколения является высокая скорость интернета. Однако пользователи будут готовы перейти на тариф с поддержкой 5G только в том случае, если он будет не намного дороже действующих.

Для сравнения, украинцы почти единогласно выразили свое недовольство сетью четвертого поколения. Они готовы платить на 16% больше за новые тарифные планы, если 5G обеспечит им надежное соединение и высокую скорость интернета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.