Киевстар расширил покрытие 4G в Украине, предоставив доступ к сети еще 112 населенным пунктам. К списку территорий, на которых оказываются LTE-услуги, присоединились города и села Ивано-Франковской и Львовской областей. Об этом информирует пресс-служба Киевстар.

Таким образом, покрытие сети четвертого поколения от Киевстар охватило еще более 200 тысяч жителей. На сегодня оператор предоставляет услуги 4G в 3731 населенном пункте для 21,5 миллиона жителей страны.

Согласно данным, украинцы, получившие доступ к 4G при наличии USIM-карты Киевстар и смартфона с поддержкой LTE смогут распорядиться 10000 МБ нетарифицируемого трафика для мобильного интернета.

«Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, ранее Mediasat писал о том, что Киевстар запустил 4G в Чугуеве и близлежащих населенных пунктах.

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