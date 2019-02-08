Украинский провайдер «Ланет» сообщил об увеличении абонплаты уже с первого марта. Кроме того, будут отменены некоторые старые тарифы, а их пользователей переведут на более дорогие. Об этом пишет ITC.ua.

В «Ланет» подорожание объясняют увеличением себестоимости услуг.

«Изменение тарифных планов на актуальные состоится для абонентов, пользующихся такими тарифами: «Протон», «Гигапорт Турбо-мир x2», «Форсаж Гигабит», «Альфа Гигабит», «Альфа», «Flash-150», «Carbon old», «Протон +», «Корунд», «Carbon», «Сапфир», «Fiber +», «Турбо Гигабит», «Зета Гигабит», — передает ITC.

Начиная с марта данные тарифы работать не будут. Абонентов автоматически переведут на один из действующих планов, либо же каждый пользователь может самостоятельно выбрать пакет услуг в своем личном кабинете «Ланет».

Напомним, ранее сообщалось, что украинские интернет-провайдеры поднимут абонплату к середине 2019 года. В среднем тарифы вырастут на 25%.

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