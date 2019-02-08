Таиланд приступил к тестированию сети пятого поколения при помощи оборудования Huawei. Для китайской компании это первые испытания в Юго-Восточной Азии, пишет Reuters.

Сообщается, что кроме Huawei над исследованиями 5G работают компании Ericsson и Nokia. Выбор между производителями будет сделан по результатам исследований.

Правительство Таиланда отмечает, что поддержка техники Huawei не свидетельствует о безразличии страны к международной безопасности.

«Мы внимательно следим за обвинениями по всему миру. Тем не менее, этот проект испытательной платформы 5G является тестовым для страны. Мы можем сделать замечания, которые будут полезны для подтверждения или опровержения утверждений», — заявил министр цифровой экономики.

В свою очередь представительство Huawei сообщает, что компания получила белее 30 коммерческих контрактов по всему миру, однако с Таиландом договоренность заключена не была.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз пытается отстранить Huawei от запуска сетей 5G на территории Европы, поскольку опасается шпионажа со стороны китайского производителя.

В то же время британские провайдеры выступают в поддержку технологического гиганта. По их мнению, отказавшись от оборудования Huawei, Британия потерпит миллиардные убытки, а процесс внедрения сети пятого поколения затормозится на несколько лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.