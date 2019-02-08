1 февраля один из крупнейших интернет-провайдеров Украины – компания «ФРИНЕТ» – представила абонентам сервис интернет-телевидения О3ТV. Данное решение реализовано на технологической базе облачного сервиса OTT/IPTV вещания Omega TV.

Для доступа к сервису абонентам оператора необходимо загрузить в Google Play специальное приложение ФРИНЕТ O3TV для операционной системы Android. Затем активировать услугу в личном кабинете «ФРИНЕТ». В описании приложения отмечается, что O3TV работает на любом устройстве: от смартфонов до Smart TV и медиаприставок с операционной системой Android 5.0 и выше.

Сервис O3TV включает в себя 185 телеканалов, в том числе 58 в формате высокой чёткости (HD). Просмотр возможен как в сети «ФРИНЕТ», так и в любой точке Украины.

«В рамках сотрудничества с интернет-провайдерами, команда Omega TV может разработать для них специальное приложение для Android и iOS или создать кастомное программное обеспечение для сет-топ-боксов на Android. При этом наши провайдеры-партнёры самостоятельно развивают сервис телевидения и продают телевизионную услугу собственным абонентам под своим брендом, а Omega TV выступает как контент-провайдер, – комментирует директор компании «Омега ТВ» Александр Глущенко. – Наша задача заключается в том, чтобы помочь провайдеру в максимально короткие сроки запустить ТВ-сервис и начать его монетизацию. Для этого у нас есть решение интеграции с биллинговой системой, что позволяет абонентам активировать услугу в личном кабинете на сайте провайдера, менять собственноручно тарифные планы и получать возможность просмотра телевидения на различных платформах – Android, Android TV, iOS, Samsung Tizen, LG WebOSTV, Dune HD, Ministra/Stalker, а также с помощью плейлистов. Как следствие, всё это облегчает работу провайдера и положительно влияет на развитие рынка платного ТВ в Украине».

Напомним, в мае прошлого года «ФРИНЕТ» поделился результатами деятельности за последние 10 лет.

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