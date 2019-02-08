В середине марта новозеландский интернет-провайдер Chorus планирует провести тест новой широкополосной услуги, которая должна обеспечить доступ в Интернет на скорости до 10 Гбит/сек.

В тесте согласились принять участие восемь ритейлеров – 2degrees, 2Talk, Kordia, Orcon, Slingshot, Stuff Fibre, Trustpower и Vocus Communications. Сеть, построенная на базе оптико-волоконной технологии XGS-PON от компании Nokia и способная обеспечить скорость в 10 Гбит/сек, предназначена для подключения частных лиц, а также предприятий сферы малого и среднего бизнеса.

В Chorus заявили, что использование технологии XGS-PON позволит обеспечить сосуществование сверхскоростного интернета с действующими на сегодняшний день предложениями оптико-волоконных сетей.

«Во время теста нашей 10-гигабитной услуги для частных лиц и предприятий малого и среднего бизнеса новозеландцы смогут получить доступ к одной из самых быстрых служб Интернета среди доступных сегодня в мире, – говорит директор отдела услуг компании Chorus Эд Хайд. – Этот тест также даст дополнительное подтверждение возможностей нашей компании модернизировать созданную нами инфраструктуру мирового класса в соответствии с самыми последними технологиями».

Абоненты компании Chorus, подписанные на услугу гигабитного доступа через оптико-волоконные сети и проживающие в городах Авондейл, Бёркенхед (Окленд) и Джлнсонвилл (Веллингтон) могут подать заявку на участие в тесте, обратившись к своему непосредственному ритейлинговому провайдеру.

«На протяжении восьми последних лет в Новой Зеландии наблюдается стремительный прогресс в развитии широкополосной связи. В 2011 году средняя скорость широкополосного подключения составляла примерно 10 мбит/сек. На момент запуска в 2012 году первых тарифных планов Chorus максимальная доступная скорость подключения составляла 100 мбит/сек. В 2014 году мы стали первой сетью, которая смогла предложить доступ гигабитному широкополосному интернету, и сегодня этот тип подключения является самым популярным – число абонентов его уже превысило отметку в 44 000», — заявил Хайд.

Сети компании Chorus включают в себя как оптико-волоконные, так и медные линии. В прошлом году компания Chorus внедрила в своей «медной» сети векторную технологию VDSL2 от компании Nokia, позволившую добиться скорости передачи данных до 130 мбит/сек.

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