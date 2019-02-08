Исследование Amdocs показало, что 70% зрителей Британии недовольны пакетами программ, которые подключили. Ради интересного контента они готовы платить 74 фунта стерлингов в месяц, вместо нынешних 47. Об этом пишет Digital TV Europe.

Исследование основано на опросе, проведенном Вансоном Борном, в котором приняли участие 1000 зрителей из Великобритании.

«Средний потребитель в Великобритании использует две службы подписки на ТВ, при этом 68% респондентов утверждают, что готовы заплатить за одного провайдера, который мог бы упаковать весь свой предпочтительный контент в выделенный пакет. Около 64% сказали, что они были бы рады отказаться от своих нынешних провайдеров, если бы этот тип “идеального комплекта контента” был доступен», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Mediasat писал о том, что все больше украинцев отказывается от услуг операторов кабельного телевидения в пользу IPTV. Подключение ко второму, как правило, обходится населению дешевле и дает более широкие возможности в использовании.

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