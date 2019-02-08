Авиакомпания МАУ готова запустить Wi-Fi в своих самолетах Boeing 777-200ER. С технической точки зрения завершены все организационные работы, однако услуга станет доступна на борту после получения необходимых разрешений от госорганов. Об этом пишет Delo.ua.

«В частности, МАУ нужно получить разрешение на использование частот в диапазоне 14-14,5 ГГц, что требует внесения в План использования радиочастотного ресурса и одобрения заинтересованных госорганов. Как рассказали в компании, проект уже получил поддержку Нацкомиссии по связи и информатизации, Укрчастотнадзора, Госспецсвязи. На данный момент проект соответствующего постановления правительства проходит согласование в Мининфраструктуры и Государственной авиаслужбе», — говорится в сообщении.

Ожидается, что все регуляторные вопросы будут решены к марту текущего года, после чего компании не потребуется много времени на запуск Wi-Fi в своих самолетах.

Согласно предварительной информации, пассажиры эконом-класса смогут выбрать из трех тарифов: Lite за $7, Basic за $15 и Advanced за $23, предоставляющие 20 Мб, 50 Мб и 100 Мб интернета соответственно. Бизнес-класс получает 200 Мб, стоимость которых уже входит в цену билета. Однако в МАУ не исключают, что расценки к моменту подключения Wi-Fi могут измениться.

Отмечается, что оплатить интернет-услугу можно будет картой непосредственно на борту самолета.

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