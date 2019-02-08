5 февраля в Житомирском музее космонавтики им. С.П. Королева прошел всеукраинский тур «Космическая Украина. То, что МЫ делаем!». В рамках мероприятия было заявлено намерение возвести космопорт на территории Украины. Об этом пишет Укринформ.

Идею высказал основатель компании «Space Logistics Ukraine» Дмитрий Легеза. Он заявил, что его компания готова инвестировать в научные работы, связанные с этим проектом.

Он также акцентировал внимание на проблемы украинской космонавтики, в частности на отставании от мирового прогресса. По его словам, для поисков решения этих вопросов «Space Logistics Ukraine» организовала мероприятие Космическая Украина. То, что МЫ делаем!».

«Основная цель нашего тура – это популяризация темы космоса. Мы видим, как интенсивно развивается космическая отрасль в США, Китае, Индии. Украина позиционирует себя как космическое государство, но на орбите Земли нет ни одного нашего спутника. Если в ближайшие два-три года государство не сделает никакого прорыва в этом направлении, мы очень отстанем, и наверстать упущенное будет сложно».

Отмечается, что подобные встречи призваны показать молодым украинцам, что их страна имеет потенциал, и мотивировать на развитие этих перспектив.

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