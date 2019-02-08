Решение G.fast от компании Nokia будет применяться в многоквартирных домах, где до сих пор скорость скачивания данных была ограничена «потолком» в 100 Мбит/сек.

Японский оператор телекоммуникаций KDDI планирует увеличить скорости передачи данных в своих сверхскоростных широкополосных сетях до отметки в 830 Мбит/сек, внедрив решение G.fast от Nokia.

Японские операторы телекоммуникаций проводят агрессивную политику первоочередного развития оптико-волоконных сетей, однако, в компании KDDI решили обратить внимание на технологию G.fast, которая будет использоваться при предоставлении услуг доступа в Интернет жителям многоквартирных домов (MDU), где уже имеется инфраструктура медных линий.

«Компания KDDI уже предлагает возможность доступа в Интернет на 10-гигабитной скорости для клиентов среди подписчиков FTTH-услуги «au Hikari», однако для жителей многоквартирных домов, где сложно развернуть оптико-волоконные сети, скорость имеет ограничение в 100 Мбит/сек. Технология G.fast от компании Nokia позволяет подключать существующих абонентов 100-мегабитной услуги и новых абонентов G.fast через одну и ту же DPU (точку раздачи). Это даст нам большую гибкость и возможности экономии при удовлетворении запросов наших клиентов, связанных с повышением скорости Интернета. Наше решение обратиться к технологии G.fast связано с нашим длительным сотрудничеством с компанией Nokia, которая является нашим долгосрочным партнёром в сфере внедрения инновационных технологий», – говорит генеральный директор Отдела развития сетевых технологий в KDDI Шигенари Саито.

Сети, построенные по технологии G.fast от компании Nokia, предусматривают возможность масштабирования, которое позволяет обеспечить скорость загрузки до 2 Гбит/сек благодаря использованию канала в полосе 212 МГц. Согласно подсчётам специалистов компании Nokia, в Японии насчитывается около 6 миллионов пользователей услуги VDLS2, которым понадобится технология G.fast для получения возможности выхода в сеть на сверхвысоких скоростях.

«Операторы, желающие запускать новые широкополосные услуги сверхвысокой скорости всё чаще обращаются к мультитехнологическим стратегиям, которые позволяют им получать максимум отдачи от одновременного использования медных и оптико-волоконных линий. Особенно это касается случаев подключения жителей многоквартирных домов, где достаточно сложно развивать привычные решения типа «волокно в дом». Мы рады возможности сотрудничества с компанией KDDI, которая решила использовать нашу технологию G.fast для предоставления доступа в Интернет на скоростях, близких к скоростям волоконных линий, что увеличит привлекательность их широкополосных услуг для абонентов», – говорит президент Fixed Networks Business Group компании Nokia Сандра Мотли.

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