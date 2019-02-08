Мир не готов: Массовое производство 8K-телевизоров в ближайшее время не предвидится

В текущем году аналитики WitsView прогнозируют телевизорам с разрешением 8K долю на мировом рынке не более 0,2%. В 2018 году они занимали 0, 04% рынка, передает ixbt.com.

Сообщается, что модели 8K-телевизоров от крупнейших мировых производителей были представлены на выставке CES 2019, которая прошла в начале года. Свой интерес к выпуску этой техники показали компании Sharp, Samsung Electronics, TCL, Haier, Hisense и Konka.

В то же время массовых продаж телевизоров 8K в ближайшем году не ожидается, поскольку такие устройства являются очень дорогими и не самыми практичными в существующих реалиях. На сегодня телеиндустрия не имеет необходимого количества съемочного оборудования для производства 8K-контента, а существующих пропускных способностей телекоммуникационных сетей не достаточно для доставки такого контента до конечного потребителя.

Напомним недавно, Samsung анонсировал цены на 8K QLED-телевизоры. Еще ранее компания Foxconn заявила о запуске завода по производству 8K-панелей.

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