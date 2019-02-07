В Украине на полгода запретили телеканал «Наше любимое кино»

Нацсовет приостановит ретрансляцию канала «Наше любимое кино» сроком на полгода. Такое решение было принято в связи с неоднократной фиксацией в его эфире фильмов и актеров, запрещенных на территории Украины, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что, во время мониторингов деятельности канала неоднократно были обнаружены нарушения ЗУ «О телевидении и радиовещании», запрещающего трансляцию программ с участием лиц, которые представляют угрозу национальным интересам.

В течение 2018 года Нацсовет несколько раз обращался с предупреждениями к дистрибутору иностранной программы «Наше любимое кино» в Украине и к немецкому правообладателю, однако нарушения устранены небыли.

Ранее Mediasat сообщал о том, что Нацсовет оштрафовал и объявил предупреждение черниговскому провайдеру «ТЕЛКОМ» за трансляцию запрещенных украинским законодательством программ.

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