За прошлый год количество каналов-миллионников на YouTube выросло почти в два раза. Кроме того, число авторов, зарабатывающих на своих материалах пяти- и шестизначные суммы, увеличилось на 40%. Об этом в Блоге создателей YouTube пишет генеральный директор видеосервиса Сьюзан Войчицки.

В своем письме Войчицки акцентировала внимание на проблеме взаимоотношений рекламодателей и создателей контента. По ее словам, с текущего года YouTube планирует активнее регулировать эти связи, поддерживая авторов и справедливо оценивая их работу, а также обеспечивая безопасное сотрудничество компаниям, которые боятся размещать рекламу рядом с сомнительным контентом.

Гендиректор видеоплатформы также промониторила новые достижения YouTube за прошлый год, отмечая, что они предоставляют неплохую возможность дополнительного заработка, исключая рекламу.

«Мы расширили YouTube Music и YouTube Premium и сделали их доступными в 29 странах по сравнению с пятью на начало 2018 года. Мы также добавили другие решения, которые помогут вам диверсифицировать доход, включая Super Chat, членство в каналах, товары и тикеты. В прошлом квартале мы открыли доступ на полки Merch для всех подходящих авторов по всему миру. Мы также продолжали расширять доступ к членству в каналах, снижая порог подписки со 100 000 до 30 000», — говорится в сообщении главы сервиса.

Кроме того, Сьюзан Войчицки отметила важность обратной связи со стороны контент-мейкеров и зрителей платформы. Она считает, что встречи, опросы и прочие интерактивы помогают YouTube отличиться от традиционных средств массовой информации, таких как телевидение.

Напомним, недавно сообщалось о том, что руководство YouTube обсуждает ликвидацию кнопки «Дизлайк» под роликами. Представители видеоплатформы считают, что зрители используют данную функцию не по назначению.

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