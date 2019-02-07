Vodafone Украина завершил тестирование собственной сети интернета вещей — NB-IoT. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Отмечается, что проверка NB-IoT производилась на фрагментах сети в Киеве и Харькове. Для этого были задействованы счетчики и модули автоматизированной передачи показаний.

Согласно данным, успешное тестирование сети даст возможность многим клиентам компании использовать современную технологию передачи данных с низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты.

«IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Это направление позволяет различным устройствам, таким как датчики, сенсоры, приборы, взаимодействовать между собой без участия человека. IoT может применяться в любой сфере, где есть процессы, которые могут быть автоматизированы и выполняться без участия человека. IoT-решения позволяют удаленно отслеживать состояние объектов и собирать данные для их последующего анализа», сказано в пресс-релизе Vodafone.

Также отмечается, что Vodafone является крупнейшим поставщиком IoT-решений в мире, его платформа обеспечивает 77 миллионов подключений по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Vodafone закупает оборудование для постройки сети скоростного фиксированного интернета.

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