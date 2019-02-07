Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) назвал основную причину перебоев в работе 3G. Помехи для нормального использования сети абонентами в Украине создают запрещенные радиотелефоны стандарта DECT 6.0, которые нелегально ввозятся и используются на территории страны. Об этом пишет Укринформ.

Согласно данным, эти беспроводные стационарные телефоны распространены в Канаде и на территории США, однако, несмотря на запрет, постоянно появляются на украинском рынке. Работая в полосе частот 1920-1930 МГц, выделенной под 3G, они создают помехи для работы сети и подключенных к ней устройств.

Сообщается, что УГЦР совместно с правоохранительными органами на постоянной основе ведет контроль использования радиочастотного ресурса. Так на днях в Волынской области обнаружили и пресекли эксплуатацию десяти радиоэлектронных средств широкополосного радиодоступа.

Напомним, недавно Mediasat сообщал, что украинцы недовольны качеством сети. Даже пользователи 4G жалуются на медленную скорость, нестабильность работы и ненадежность соединения. Большинство жителей страны готовы платить значительно больше за сеть пятого поколения, если она не будет иметь таких проблем.

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