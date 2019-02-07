В сети наземного цифрового вещания Эстонии начали работу HD-телеканалы

Ведущий оператор сетей телерадиовещания в Эстонии – компания Levira – заключила соглашение с Эстонском общественным вещателем (ERR) о запуске в сети эфирного цифрового вещания трёх национальных телевизионных каналов в формате высокой чёткости (ETV, ETV2 и ETV+).

В сообщении, опубликованном на сайте компании, отмечается, что зрители смогут принимать сигнал с помощью телевизора или тюнера с поддержкой технологии DVB-T2/HD. В ближайшие несколько месяцев вещание будет осуществляться в стандартах SD и HD параллельно, чтобы дать населению время на приобретение и настройку новой техники.

Вместе с тем сообщается, что с 1 февраля формат HD становится основным стандартом для эстонской национальной сети эфирного цифрового телевещания.

Напомним, что переход Эстонии на цифровое вещание состоялся 1 июля 2010 года. Эстония стала второй балтийской страной после Латвии, которая полностью перешла на эфирное цифровое телевидение.

Ранее Mediasat сообщал о переходе телевидения на стандарт HD в Германии, Чехии и Беларуси.

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