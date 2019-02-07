Канал Discovery совместно с Британской вещательной корпорацией (BBC) создаст видеосервис, контент которого будет представлен фильмами о живой природе. Об этом пишет Телеспутник.
Согласно данным, онлайн-кинотеатр будет принадлежать Discovery, однако в нем будут заявлены все программы BBC об окружающей среде.
Сообщается, что на территории Китая и Великобритании данный сервис доступен не будет, но активная работа видеоплатформы будет нацелена на остальные крупные мировые рынки.
Напомним, ранее Роскомнадзор обнаружил нарушения в работе российского вещателя BBC World News — компании ООО «Бритиш телевижн».
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