Компания Arianespace успешно вывела на орбиту два спутника связи: саудовский геостационарный спутник совместного использования Satellite 1/Hellas Sat 4, которым будут совместно управлять операторы KACST и Hellas Sat, а также спутник GSAT-31, принадлежащий Индийской организации космических исследований (ISRO).

Первый в этом году запуск, проведенный силами компании Arianespace, был осуществлён во вторник, 5 февраля, в 18:01 (по местному времени) с Космического центра Гвианы – европейского космопорта, расположенного на территории Французской Гвианы (Южная Америка).

Данный запуск стал уже 103-ей миссией, проведенной при помощи ракеты Ariane 5, а общее количество спутников, запущенных в космос компанией Arianespace, достигло отметки в 374.

После сообщения о первом в этом году успешном запуске генеральный директор Arianespace Стефна Исраэль заявил: «В этом году мы отмечаем 40-летие с момента запуска первой европейской ракеты Ariane успешным запуском ракеты Ariane 5. Этим символическим полётом компания Arianespace подчёркивает надёжность ракеты повышенной грузоподъёмности, а также демонстрирует очередной этап в истории запусков геостационарных спутников связи. Выполнив миссию по заказу наших давних клиентов, представляющих три континента – Arabsat, KACST, Hellas Sat и ISRO – мы в очередной раз подчеркнули преимущества сотрудничества с Arianespace в области запуска космических аппаратов для заказчиков со всего мира – как для институционных, так и коммерческих».

Поддержка работы телекоммуникаций на трёх континентах

Спутник Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (второе название – HS-4/SGS-1) состоит из двух рабочих модулей, зона покрытия данного спутника охватывает Европу, Ближний Восток и Южную Африку.

Также Saudi Geostationary Satellite 1 обеспечит предоставление расширенных услуг связи саудовскому Городу науки и технологий имени короля Абдулазиза (KACST), а кроме того – возможность организации защищённых каналов связи между странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Спутник Hellas Sat 4 обеспечит предоставление расширенных услуг связи в регионе для дочернего подразделения Arabsat – греко-кипрского спутникового оператора Hellas Sat.

Следом за запуском спутника GSAT-11 для ISRO во время последней в 2018 году миссии с использованием ракеты Ariane 5 компания Arianespace первым запуском аналогичной ракеты в 2019 году вывела на орбиту спутник GSAT-31.

Запуск GSAT-31 стал очередным этапом реализации плана ISRO по развитию космической инфраструктуры с целью преодоления цифрового разрыва в Индии. Следующим геостационарным спутником ISRO, который выведет на орбиту Arianespace, станет спутник GSAT-30.

В результате первой в этом году миссии с использованием ракеты Ariane 5 на геостационарную переходную орбиту было выведено два спутника. В 2018 году компания Arianespace ещё больше укрепила своё лидерство на рынке запусков геостационарных спутников связи и укрепила свой бизнес-потенциал, подписав контракты на запуск ещё восьми спутников. Таким образом, общее количество геостационарных телекоммуникационных спутников в списке заказов на запуск увеличилось до 26. На 2019 год запланировано пять «парных» запусков спутников при помощи ракеты Ariane 5, в результате которых на орбиту будет выведено 10 геостационарных аппаратов.

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