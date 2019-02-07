В Британии технологию 5G испытают в сельской местности. Тестирование будет произведено технологической компанией Cisco при поддержке 28 партнеров в рамках проекта 5G RuralFirst, сообщает Nag.ru.

«Инициатива 5G RuralFirst разработана Cisco и Шотландским университетом Стратклайда на деньги британского правительства. В рамках проекта с июня прошлого года на Оркнейских островах, в Шропшире и Сомерсете строится система сельских испытательных полигонов 5G. Используя оборудование от 10 различных поставщиков беспроводных систем, площадки тестируют радиочастоты, которые Европа выделила для 5G», — сказано в сообщении.

Сообщается, что данные испытания будут проведены с целью показать прогрессивное влияние сети пятого поколения на сельское хозяйство. Поскольку многие крупные операторы сосредоточили свое внимание на внедрении 5G в городах, немалая доля жителей сельской местности до сих пор не смогла оценить даже преимущества LTE-сети.

Тестировать связь будут на специально оборудованном для этих целей полигоне на Оркнейских островах. Отмечается, что отведенная под испытание «сельского 5G» площадь размерами достигает 2 000 квадратных километров, в то время как аналогичным территориям для тестирования в городе отводится всего несколько километров.

Ожидается, что испытывать сеть пятого поколения в сельской местности начнут уже в текущем месяце, после завершения всех работ по обустройству испытательных площадок. В 5G RuralFirst обещают по окончанию тестирования провести публичный доклад о его результатах 28 марта в Глазго.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о том, что в Бельгии внедрение 5G «отодвинули» на 2020 год.

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