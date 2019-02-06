«Яндекс» планирует работу над десятком сериалов для своего онлайн-кинотеатра. Предполагается, что первые проекты зритель сможет увидеть уже в начале следующего года, предают Ведомости.

Как сообщает источник, на данный момент компания ведет переговоры, по меньшей мере, с шестью продюсерами. Известно о двух проектах, которые были согласованы с телекомпаниями. Это картина «Министерство» компании «Среда», принадлежащей Александру Цекало, и детектив «Водоворот» от Mars Media Рубена Дишдишяна. От результатов показа этих проектов напрямую зависит, станет ли «Яндекс» производить собственную кинопродукцию на постоянной основе.

Отмечается, что компания ранее принимала участие в продюсировании трех фильмов – «Черновик», «Без меня» и «Тварь». Первые две картины были показаны в кинотеатрах в минувшем году, а последнюю можно будет посмотреть уже в марте.

В свою очередь продюсеры предрекают «Яндексу» немалый успех в данной отрасли, поскольку его онлайн-кинотеатр является крупнейшим и наиболее технически продвинутым в России.

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