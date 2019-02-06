В арсенале собственного производства компании появился канал «Комедийное». Информация об этом размещена на официальном сайте оператора.

Согласно данным, эфир телеканала состоит преимущественно из комедийных фильмов и сериалов. Среди них популярные хиты развлекательного жанра 80-х годов, а также новые кинопродукты, снятые, в том числе, такими крупными киностудиями как «Paramount» и «Sony».

Ожидается, что основную аудиторию «Комедийного» составят зрители старше 18 лет. Директор «Триколора» по контенту Арсен Хомутов отметил, что, наполнение канала ориентировано на взрослых людей и призвано «разгрузить» и отвлечь от бытовых и рабочих забот.

«”Комедийное” – это канал для создания позитивного настроения. Он будет интересен зрителям, которые хотят отдохнуть от скучных будней, улыбаться и веселиться», — прокомментировал Хомутов.

Отмечается, что на данный момент «Триколор» создал 11 каналов. Среди них: «Шокирующее», «Романтичное», «КиноПремиум», «Остросюжетное», «Наш Кинороман», «Наш Детектив», «Наше Любимое», «Кинопоказ», новичок «Комедийное», а также UHD-каналы «Кино UHD» и «Сериалы UHD».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.