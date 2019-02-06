В России растет количество приверженцев мобильного интернета. За 2018 год число россиян, использующих для доступа к сети исключительно телефон, выросло с 18% до 35%. Эксперты обеспокоены будущим проводного широкополосного доступа, пишет Nag.ru.

«Ежегодно увеличивается доля сотовых абонентов, обладающих мобильным устройством с возможностью высокоскоростного доступа в интернет. Например, за 2018 год доля смартфонов в сети Tele2 достигла 70 процентов, увеличившись на 8 п. п. по сравнению с 2017 годом, а в Московском регионе эта доля ещё больше – 97 процентов. За прошлый год доля смартфонов с поддержкой LTE в общей базе смартфонов выросла до 70 процентов», — говорится в сообщении.

По прогнозам исследователей GfK, такая тенденция ведет Россию к тому, что в будущем приоритетным будет именно мобильный интернет, а только после него – фиксированный.

Сообщается, что основные причины доминирования «mobile only» кроются в банальном удобстве такого способа выхода в сеть, поскольку люди большую часть времени перемещаются и не имеют под рукой компьютера.

Однако, весомое давление оказывают также операторы сотовой связи. Опираясь на предпочтения абонентов, они конструируют новые тарифы, варьируют ценовую политику и предлагают специальные условия, которые могут привлечь пользователей интернета. Кроме того, операторы постоянно вкладывают значительные ресурсы в модернизацию сети, в частности готовятся к внедрению 5G.

Напомним, по данным ВЦИОМ, россияне ежедневно проводят в интернете более четырех часов.

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