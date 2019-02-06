«Медиа Группа Украина» отделила OLL.TV от Xtra TV и дистрибуции каналов. Лицензия сервиса была передана в юридическое владение телекоммуникационной группы Vega. Об этом пишет Телекритика.

Предположительно, такие действия были вызваны желанием развести OLL.TV и Xtra TV на разные компании, поскольку обе были записаны на ООО «Диджитал Скринз».

Согласно данным, фактическое отделение было произведено в начале текущего года. Однако «Медиа Группа Украина» не спешит сообщать детали и указывать изменения в структуре на своем официальном сайте. В то же время информацию о передаче OLL.TV в управление Vega холдинг подтверждает.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что «Медиа Группа Украина» арендовала у Eutelsat транспондеры для вещания каналов DTH-платформы Xtra TV.

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