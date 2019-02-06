Укртелеком обеспечил интернетом еще 17 населенных пунктов за последние месяцы. Из них в 13 селах и пгт появилась оптическая сеть по технологии GPON, пишет официальный сайт компании.

Сообщается, что подключиться к оптическому доступу получили возможность абоненты 58 населенных пунктов, в которых действует технология ADSL. По данным Укртелекома, число новых подключений к этой сети постоянно растет. К примеру, в сентябре среди домашних пользователей их было 20%.

На сегодня оптический интернет доступен более чем в 150 населенных пунктах Украины. В целом, покрытие Укртелекома охватывает 1,38 млн абонентов в почти 2230 уголках страны.

Напомним, недавно полиция задержала мужчину, неоднократно похищавшего кабель Укртелекома. Компания подсчитала, что в течение 2018 года было похищено почти три тысячи километров кабеля компании. В среднем ежедневно крали более семи км.

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