Британец, продававший «прошитые» донглы Amazon Fire TV и другие сет-топ-боксы, дающие возможность доступа к контенту платного оператора Sky, выплатит штраф в размере более пяти тысяч фунтов стерлингов.

В результате совместного расследования, проведенного Советом графства Поуис и компанией Sky, 30-летний житель Гофрона (населённый пункт вблизи города Рэйэдер) Райан Джексон был выявлен через страничку на Facebook, которую он администрировал.

Джексон открыто рекламировал в сети Facebook свои приставки стоимостью в примерно 100 фунтов стерлингов, дающие возможность доступа к премиальному контенту Sky – в частности, к фильмам, спортивным программам и видео по запросу.

Нанятый компанией Sky следователь Девид Фергюсон сделал тестовую закупку, заплатив 105 фунтов стерлингов за «полностью заряженный» донгл Amazon Fire Stick, который впоследствии был доставлен по адресу его проживания в Лондоне.

Суд установил, что в период с января 2016 года по август 2018 года на PayPal счёт Джексона было зачислено 18 183,49 фунта стерлингов, полученных от 84 клиентов.

Джексон был призван виновным по трём фактам продажи устройств, «прошитых» с использованием современных технологий, и по одному факту нарушения прав интеллектуальной собственности с целью получения финансовой выгоды.

По итогам рассмотрения дела суд наложил на Джексона штраф в размере 1340 фунтов стерлингов, потребовал возместить убыток в сумме 4070 фунтов стерлингов и уплаты дополнительно 34 фунтов стерлингов.

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