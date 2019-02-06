Малазийская комиссия по связи и мультимедиа (MCMC) пересматривает регуляторные нормы, касающиеся медиаприставок на Android TV, сообщает издание The Star. Председатель правления MCMC Ишсаль Ишак заявил, что продажа и использование данных телевизионных приставок, позволяющих получать доступ к потоковому пиратскому контенту, в Малайзии запрещены.

Малазийская комиссия по связи и мультимедиа (MCMC) рассматривает возможность введения регуляторных санкций, направленных на приставки Android TV.

По словам председателя MCMC Ишсаля Шшака, продажи и использование приставок, позволяющих пользователям получать доступ к службам, предлагающим пиратский контент, на территории Малайзии запрещены законом.

«Есть два аспекта, касающихся этой проблемы. MCMC рассматривает технические вопросы, связанные с сет-топ-боксами, которые должны получить одобрение Sirim. Что касается контента, мы допускаем наличие фактов нарушения авторских прав, которые попадают под действие Закона об авторском праве», – заявил он журналистам во время проходившего во вторник в офисе MCMC брифинга.

Он отметил, что данным вопросом занимаются различные министерства, в частности – Министерство торговли и промышленности.

Руководитель сектора сетевой безопасности и правового регулирования в MCMC Зулкарнаин Мохд Ясин заявил о том, что некоторые медиаприставки уже объявлены в Малайзии незаконными, поскольку они не отвечают определённым техническим требованиям.

«Безо всякого сомнения, пиратство является огромной проблемой. Поэтому в следующем месяце мы организовываем рабочий семинар, призванный найти действенные решения этой проблемы. Не исключается также возможность принятия регуляторных норм, направленных на то, чтобы призвать производителей не допускать загрузку определённого контента», – объяснил он.

Ранее Министерство юстиции Сингапура заявляло о возможности введения запрета на продажу сет-топ-боксов и приставок для доступа к потоковым медиа, позволяющих пользователям смотреть пиратский контент. По неподтверждённым данным, это одна из предлагаемых поправок к Закону об авторском праве, которая будет вынесена на рассмотрение Парламента страны в этом году. Данные поправки были выработаны в процессе трёхлетней работы по результатам консультаций, проведенных с сингапурским Бюро интеллектуальной собственности, поставщиками контента, операторами услуг платного ТВ и широкой общественностью; они предполагают введение гражданской и уголовной ответственности.

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