Холдинг «Триолан» получил копию лицензии от Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в связи с заявлением lifecell. Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании 5 февраля, сообщается на официальном портале регулятора.

Таким образом, мобильный оператор продолжил сотрудничество с группой телекоммуникационных провайдеров «Триолан».

По данным Лига.Tech, lifecell предоставляет копии лицензии фиксированным операторам, чтобы предлагать абонентам комплексные услуги.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о том, что lifecell расширил сеть 4G (4.5G) в диапазоне 1800 МГц. Технология четвертого поколения от lifecell охватила 2252 населенных пункта и стала доступной для свыше 22 млн. украинцев.

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