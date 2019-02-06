В Formula 1 заявили, что в текущем году принадлежащая ей платформа F1 TV Pro, обеспечивающая прямые потоковые ТВ-трансляции, станет доступна ещё в 8-ми странах мира. Начало продвижения на новые рынки будет положено в Барселоне, где платформа станет доступна в тестовом режиме ещё до начала сезона.

Зрители, проживающие в Греции, Дании, на Кипре, на Мальте, в Норвегии, Португалии и Швеции смогут оформить подписку на платформу F1 TV Pro уже с 18 февраля, а в течение года платформа станет доступна и на других территориях.

«После того, как мы запустили платформу F1 TV в прошлом году, наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать данный проект, завоёвывая новые рынки, расширяя выбор контента и технических платформ, – говорит директор отдела цифровых медиа, лицензирования и нового бизнеса в Formula 1 Френк Артофер. – У нас очень амбициозные планы – мы желаем предложить любителям спорта продукт высочайшего качества, который позволит им персонализировать свои впечатления, а также углубить имеющуюся у них информацию о любимом виде спорта. Протестировав вещание, мы сможем гарантировать подписчикам F1 TV Pro возможность быть в курсе всех последних событий, начиная с того, что предшествует сезону».

В Formula 1 также отмечают существенное увеличение аудитории на протяжении всего 2018 года в сравнении с годом предыдущим, и это касается всех цифровых и ТВ платформ.

Если исходить из количества уникальных зрителей, популярность спортивных трансляций вновь выросла по всему миру – на сей раз на 10%, достигнув отметки в 490.2 миллиона. На 20 ведущих рынках данный рост ещё выше (+14%). В Китае, благодаря возвращению компании CCTV статуса основного бесплатного эфирного вещателя, в сравнении с 2017 годом охват увеличился более чем в три раза. Существенный рост был отмечен также на ряде других рынков: Индийский субконтинент (+87%), Франция (+51%), Россия (+27%) и США (20%). Бразилия (115.2 миллиона зрителей), Китай (68 миллионов) и США (34.2 миллиона) сформировали тройку ведущих рынков по телевизионному охвату.

Общая кумулятивная телевизионная аудитория по 20 ведущим рынкам (согласно данным рейтингов) достигала отметки в 1.59 миллиарда, что на 3% выше в сравнении с 2017 годом. Это уже второй год роста подряд. Кумулятивная аудитория по всему миру тем временем достигла отметки в 1.758 миллиарда.

В тройку ведущих рынков по кумулятивной аудитории снова вошли Бразилия, Германия и Италия. Наилучшие показатели роста на 20 ведущих рынках продемонстрировали Китай (+69%), Франция (+40%), Индонезия (+25%) и Бразилия (+20%).

Наибольшая кумулятивная аудитория на протяжении сезона была отмечена в период трансляции заездов Monaco Grand Prix – тогда количество зрителей достигло 110 миллионов (годовой прирост – 10%). Более 90 миллионов зрителей собиралось перед экранами во время трансляции ещё шести соревнований: в Бахрейне, Франции, Австрии, Великобритании и Ирландии.

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