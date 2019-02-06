Спутник связи, запущенный оператором ОАО «Азеркосмос», начал приносить компании первые доходы. По прогнозам, за первый год работы аппарат должен принести прибыль в более чем 16 миллионов долларов, сообщает официальный сайт «Азеркосмоса».

Сообщается, что Azerspace-2 находится на геостационарной орбите 45 градусов в.д. и покрывает спутниковым сигналом Европу, Центральную и Юго-Западную Азию, Ближний Восток и Тропическую Африку. Его целью является обеспечение стран, расположенных на данных территориях, качественными телекоммуникационными услугами.

Azerspace-2 был запущен в космос 26 сентября 2018 года как резервный для первого спутника «Азеркосмоса» — Azerspace-1.

Напомним, в России Госкомиссия по радиочастотам одобрила проект «Экспресс-РВ», предполагающий создание группы спутников для обеспечения доступа в интернет по всей территории России, в Арктике и на транспортных средствах вдоль Северного морского пути.

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