Днепровская полиция застала нарушителя на месте преступления. Украсть кабель Укртелекома пытался гражданин Грузии, ранее уже неоднократно задерживаемый за аналогичные погрешности. Об этом пишет официальный сайт компании.

Сообщается, что в прошедшем году этот человек неоднократно был пойман за воровством, однако каждый раз наказание миновало мужчину. Однако в конце года ему все-таки присудили два года испытательного срока за содеянные нарушения.

Таким образом, серийный вор кабелей снова был пойман «на горячем» в то время, как фактически еще отбывал наказание. Полиция собрала необходимые улики, привлекла свидетелей. Но подобные действия правоохранителей не повлекли за собой результатов – нарушитель в очередной раз был отпущен на свободу.

Как сообщает Укртелеком, в течение 2018 года было похищено почти три тысячи километров кабеля компании. В среднем ежедневно крали более семи км.

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