Компания Vodafone Украина объявила о закупке оборудования для создания сети проводного интернета. Соответствующий тендер был размещен на официальном сайте оператора связи, сообщает Лига.Tech.

По данным ресурса, Vodafone планирует не только приобретение технических ресурсов для построения сети. В закупку также войдет стоимость обучения персонала, состоящего из десяти человек.

Отмечается, что тендер был объявлен первого февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Vodafone готовится к тестированию услуги переноса номера.

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