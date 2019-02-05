Соответствующий приказ выдало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Документ утверждает первый в РФ стандарт технологии передачи данных для интернета вещей (IoT). Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что технический комитет «Кибер-физические системы» разработал стандарт NB-Fi, который может организовать передачу сигнала до 10 км в городах и до 30 км в сельской местности.

Технологию введут в эксплуатацию уже с апреля текущего года и будут использовать еще в течение трех лет.

Напомним, недавно Госкомиссия одобрила проект «Экспресс-РВ», предполагающий создание группы спутников для обеспечения доступа в интернет по всей территории России, в Арктике и на транспортных средствах вдоль Северного морского пути.

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