В Сингапуре анонсировали поправки к законодательству, которые не позволят больше импортёрам, дистрибуторам и ритейлерам получать коммерческую выгоду от продаж сет-топ-боксов, дающих возможность смотреть нелицензионный контент.

В правительстве Сингапура заявили о намерениях внести поправки в Закон об авторском праве, дающие возможность модернизировать режим регулирования в этой сфере, дабы поддержать авторов и пользователей видео-контента. Важную часть пакета поправок составляют новые юридические механизмы, которые должны пресечь возможность получения ритейлерами выгоды от предоставления пользователям доступа к нелицензионному контенту путём продажи сет-топ-боксов, дающих возможность пиратского просмотра телеканалов или видео по запросу (такие устройство часто называют ISD – незаконные потоковые устройства). С предложениями по реформированию закона можно ознакомиться по этой ссылке (70 страниц / 1.19Мб PDF).

Луи Босвелл, генеральный директор Азиатской ассоциации видеоиндустрии (AVIA), комментирует: «В AVIA приветствуют инициативы правительства, направленные на модернизацию сингапурского Закона об авторском праве с целью большого его соответствия технологическим достижениям сегодняшнего дня. Различные приложения и ISD приставки оказывают серьёзное влияние на все виды бизнеса, связанные с производством и дистрибуцией легального контента, генерируя огромные доходы для криминальных синдикатов и ритейлеров, которые продают доступ к краденным объектам интеллектуальной собственности».

Нил Гейн, генеральный директор Коалиции по борьбе с пиратством (CAP) при AVIA комментирует: «Использование незаконных потоковых устройств и связанных с ними приложений является сегодня наиболее распространённым видом нарушения авторского права. Ответственность ритейлеров за продажу ISD прописана и в сегодняшнем законодательстве, однако на практике данную норму применить не так уже просто. Мы рады тому, что в правительстве признали, что отсутствие юридической ясности позволило продавцам ISD вводить в заблуждение потребителей, думающих, что контент, доступный на таких устройствах, является легальным, а также склонных считать, что перечисленная ими абонентская плата шла правообладателям – всё это было не так. Мы надеемся на то, что ритейлеры, продающие ISD, впредь не будут так массово представлены на IT выставках и в торговых центрах Сингапура».

В правительстве Сингапура заявили, что новые поправки были разработаны для того, чтобы «дополнить существующий механизм пресечения вопиющих нарушений авторского права в сети». В ноябре прошлого года Верховный суд Сингапура обязал местных интернет-провайдеров блокировать доступ к популярным нелегальным приложениям, которые часто устанавливались на продаваемых ТВ-приставках на Android. Эти приложения, которые выступали в качестве шлюзов на пиратские сайты с потоковым видео, нарушая тем самым все права владельцев контента, предварительно скачивались из сети и устанавливались на сет-топ-боксы, продаваемые в торговых центрах, IT выставках и через интернет-площадки.

Проведенное в ноябре 2018 года исследование поведения сингапурских потребителей в сфере поиска и просмотра контента показало, что 15% потребителей использует приставки, которые могут иметь доступ к потоковому пиратскому телевизионному и видео контенту. Опрос, проведенный по заказу CAP агентством YouGov, также показал, что потоковое пиратство оказывает пагубное воздействие на легальные подписные платформы. Из 15% потребителей, купивших приставку, которая даёт возможность бесплатного доступа к потоковым медиа, более четверти (28%) заявили о том, что они отказались от подписки на услуги сингапурских онлайн-платформ – и это стало прямым следствием покупки ISD. Среди наиболее часто упоминаемых причин использования пиратского контентаопрошенные выделяли факт его бесплатности: на эту причину сослалось 63% всехреспондентов.

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