Количество абонентов Киевстар, использующих услугу международного роуминга, за год увеличилось на 30 процентов. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно данным, представленным в пресс-релизе, примерно такие же показатели имеют звонки в Украину.

Также выросло число пользователей мобильного интернета в роуминге. За год таких абонентов стало больше на 114%, что в два с лишним раза превышает показатели 2017 года.

Киевстар подсчитал, что за прошедший год уменьшил стоимость роуминга в 25 странах. Всего оператор предоставляет свои услуги на территории 195 государств.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевстар запустит тарифный план для игроков World of Tanks.

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