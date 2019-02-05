Федеральная служба безопасности России подала идею создания отечественных сим-карт и криптографии для сети пятого поколения. Также было вынесено предложение о замене оборудования базовых станций на технику российского производства. Об этом пишет Хайтек.

Сообщается, что идея была заявлена на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика». Однако в бумажном варианте представители ФСБ свой проект не представили, поскольку на данный момент не позиционируют его как обязательный для операторов.

В Минкомсвязь не разделяют амбиций ФСБ. Министерство считает, что обязательная лицензия и сертификация оборудования российских производителей может повлечь за собой кризис, поскольку в РФ нет достаточного количества криптографов.

Кроме того, представители Минкомсвязи не уверены, что в технологии 5G вообще будут использоваться сим-карты.

Напомним, ранее сообщалось, что в России утвердили стандарт передачи данных IoT.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.